Prêté cette saison par le Paris Saint-Germain au Racing club de Lens jusqu’à la fin de saison, Arnaud Kalimuendo est revenu sur l’arrivée de Lionel Messi dans la capitale.

Pour le jeune buteur de 19 ans, « la Pulga » est un exemple et il a eu le privilège de le côtoyer à l’entraînement avant de faire sa valise pour le nord. « Je me suis entraîné avec lui pendant deux semaines. J’ai tout de suite compris que c’était du très, très haut niveau. Il ne perd jamais le ballon. Sans blaguer, je le regardais à l’entraînement et je me disais : »Est-ce qu’il a déjà perdu un ballon ? ». Pourtant, on lui envoyait des passes bien appuyées, mais le ballon restait collé à son pied. Il voit tout avant tout le monde, sa tête est toujours en mouvement, il regarde tout, » a assuré Kalimuendo dans « Onze Mondial. »

Avant de rendre hommage à l’ancien du Barça et louer son professionnalisme : « Au-delà de ça, son professionnalisme m’a marqué, a ajouté Kalimuendo. Il vient hyper tôt à l’entraînement. Moi, j’arrivais tôt, mais lui arrivait avant moi avec Paredes et Di Maria. Avec tout ce qu’il a déjà accompli, il continue à être exigeant envers lui-même. C’est ça qui lui a permis de rester si haut, si longtemps. »