Pierre Ménès a du mal à comprendre les choix de Jorge Sampaoli et il livre son analyse concernant le coach sud-américain de l’OM.

« L’OM n’est pas parvenu à décrocher son premier succès dans la compétition en concédant face à la Lazio un quatrième nul en autant de rencontres. Les Marseillais ont fait un match mitigé, oscillant entre le très solide, notamment en début de match, et l’approximatif, avec un gros trou d’air pendant presque 40 minutes avant de bien finir. À l’arrivée, les Phocéens joueront leur qualif’ quasiment à quitte ou double lors du prochain match à Galatasaray. Mais j’avoue qu’il y a des trucs que je ne comprends pas chez Sampaoli. J’ai du mal à imaginer que les joueurs ne soient pas perturbés par ses incessants changements tactiques et de positionnement. Lirola côté gauche, Rongier arrière droit… J’ai du mal à m’expliquer ce genre de choix et ce qui marche pas mal du tout en Ligue 1 fonctionne moins bien au niveau européen », a-t-il écrit sur son site internet. Il ne comprend pas tout du schéma de jeu de l’Argentin :