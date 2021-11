Victoire facile 2 buts à 0 pour Manchester City ce samedi sur le terrain du voisin et rival historique Manchester United. Une démonstration de City contre une équipe lamentable des Reds Devils.

Les partenaires de Kevin De Bruyne ont fait la différence en première période sur un csc d’Eric Bailly (7e) et un but de Bernardo Silva (45e). Avec 23 points, Manchester City remonte provisoirement à la deuxième place avec une longueur d’avance sur Liverpool et à deux unités de Chelsea, opposé à Burnley dès 16 heures. De leur côté, les Red Devils d’Ole-Gunnar Solskjaer chutent à nouveau après un sursaut à Tottenham (3-0), la quatrième défaite lors des six dernières journées des coéquipiers de Cristiano Ronaldo, et restent cinquièmes avec 17 unités.