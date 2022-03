Pour Bodmer, les supporters du PSG ont indirectement sifflé la direction du club en ciblant les deux stars Neymar et Lionel Messi.

Furax après l’élimination en Ligue des champions face au Real Madrid (1-0, 1-3), les supporters parisiens ont copieusement sifflé Neymar et Lionel Messi ce dimanche lors du match de la 28e journée de Ligue 1 entre le PSG et les Girondins de Bordeaux (3-0). Une réaction loin d’être étonnante pour Mathieu Bodmer. Invité à l’antenne de RMC ce mardi, l’ancien joueur du PSG a donné son point de vue sur la situation.

« Sur le match de Madrid, il te manque des leaders sur le terrain. Ils ne doivent pas sortir comme ça et ce n’est pas la faute de Neymar et Messi. Neymar pour moi ça n’a jamais été un leader. Que ça soit à Barcelone, même au Brésil. Messi non plus, ce n’est pas un leader. Je pense qu’à Barcelone ce n’est pas lui qui gérait l’équipe sur le terrain. On s’attend à trop de leurs parts. Mais on ne peut pas jouer comme ça avec les trois devant. Les fans ont indirectement sifflé la direction. »