L’ancien gardien du Paris Saint-Germain Jérôme Alonzo donne son avis sur le Ballon d’Or et il trouve que Lionel Messi dégage une aura que les autres n’ont pas.

L’ancien portier du club de la capitale s’est confié sur le Ballon d’Or sur le plateau de la « Chaîne L’Equipe » et trouve que Lionel Messi par avec une longueur d’avance sur ses poursuivants et notamment Karim Benzema.

« Ce qui est marrant, c’est qu’entre Messi et Benzema, c’est l’Argentin qui a fait le moins bon match. Mais à fait marquant égal, je pense que Messi marquera plus les esprits qu’un autre. Le pouvoir d’attraction et de séduction que possède ce joueur seront toujours plus décisifs au moment des votes pour le Ballon d’Or. Et même si Benzema, Salah ou Mbappé ont fait un meilleur match que lui, ça reste Lionel Messi, » a commenté Alonzo.