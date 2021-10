Arrivé il y a peine deux ans pour la modique somme de 85 millions d’euros, Matthijs De Ligt se dirigerait déjà vers la sortie. Le Néerlandais n’est pas satisfait de sa situation et souhaite quitter le club dès l’été prochain.

La Juventus Turin n’a plus la stature nécessaire pour conserver Matthijs De Ligt. Le Néerlandais ne serait pas satisfait de la situation du club tant sur la scène nationale qu’européenne et souhaite entrevoir de nouvelles perspectives plus ambitieuses. Son intention est de quitter le club au plus vite afin de poursuivre sa progression. Un départ souhaité dès cet été loin d’être évident alors qu’il possède une clause libératoire de 150 millions d’euros. Selon Tuttosport, Mino Raiola lui chercherait déjà une porte de sortie. Le célèbre agent aurait déjà sondé le FC Barcelone ainsi que Chelsea. Une aubaine pour Thomas Tuchel qui cherche à renforcer son secteur défensif.