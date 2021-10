L’entraîneur de l’Union Bordeaux-Bègles Christophe Urios parle de son avenir à la tête de l’équipe et une éventuelle prolongation de contrat à venir.

« Mon avenir est simple et compliqué. On a parlé avec Laurent , ça s’est super bien passé, Mais aujourd’hui, je n’ai pas envie de prendre une décision. Chez moi, il n’y a pas de quête d’attendre et de voir ce qui va se passer. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Aujourd’hui, je n’ai pas la tête à m’engager. Ce n’est pas que je ne veux pas le faire ou que je cherche ailleurs, mes agents ne travaillent pas dans ce sens. C’est juste que c’est : chaque chose en son temps. C’est encore un peu tôt.«

Avant de terminer : « Ma décision je la prendrai en fin d’année. Laquelle, je ne sais pas. Non je rigole ! (on croit comprendre qu’il parle de la fin 2021 et non pas de la fin de saison). C’est déjà beaucoup, déjà. J’ai besoin de savoir plein de choses. »