Pour convaincre le Brésilien de prolonger jusqu’en 2025, le PSG a dû casser sa tirelire mais également promettre la lune à sa superstar.

Le PSG a réussi il y a quelques jours l’un des plus gros coup mercato de ces dernières années. Le club de la capitale a annoncé la prolongation du contrat de Neymar jusqu’en 2025 et s’est assuré d’avoir l’un des meilleurs joueurs du monde dans son effectif avec toujours la Ligue des champions en ligne de mire.

Comme le rapporte le quotidien espagnol Sport, malgré les rumeurs, Neymar n’a jamais considéré un retour au FC Barcelone comme une véritable option. Le PSG était la seule équipe à pouvoir lui assurer un salaire de 30 millions d’euros par an et ce salaire a joué un rôle décisif dans les négociations avec l’entourage du joueur. Neymar avait d’ailleurs déjà déclaré à plusieurs reprises qu’il était très heureux à Paris et n’envisageait pas d’autre option que de rester encore plusieurs années.

Mais ce n’est pas tout, le PSG a également du présenter un projet à court terme ambitieux pour obtenir la signature du Brésilien. Le directeur sportif Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi lui ont promis de faire signer les meilleurs joueurs de la planète, dont Messi et Sergio Ramos d’après les informations du Mundo Deportivo. Des noms tels qu’Angel Di Maria et Keylor Navas sont également apparus dans la conversation. Deux stars dont les contrats ont déjà été prolongés. Lors de la prochaine période de transfert, l’actuel champion de Ligue 1 tentera de renforcer plusieurs postes sur le terrain afin d’avoir une équipe beaucoup plus compétitive pour enfin décrocher la Ligue des Champions tant convoitée.