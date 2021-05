Claude Puel a rendu un bel hommage à son ami Christophe Galtier pour le titre de champion de France remporté hier soir par les Lillois.

Présent en conférence de presse ce lundi, au lendemain de la défaite face à Dijon (0-1) pour le compte de la 38e journée de Ligue 1, Claude Puel est revenu sur la saison en dents de scie des Verts, qui terminent 11e du championnat. Il a également eu quelques mots pour son homologue Christophe Galtier, sacré champion avec le LOSC.

« J’avais dis qu’ils seraient champions, ils sont allés chercher ce résultat à l’extérieur. On n’a rien galvaudé en retardant l’échéance, on a été se mesurer à eux dans un moment important de leur saison. Il faut les féliciter, ça récompense l’équipe la plus régulière du championnat, celle qui a concédé le moins de défaite. Un très bon travail de Christophe Galtier avec son staff a été réalisé. Et puis ça permet à Saint-Étienne de rester devant au nombre de titres, et ça c’est très important aussi. Saint-Étienne reste le meilleur club dans l’histoire. »

Même son de cloche du côté du milieu de terrain stéphanois, Mahdi Camara, lui aussi interrogé sur le titre du LOSC en conférence de presse : « Je ne suis pas surpris, c’est un beau champion, félicitations à eux, ils ont fait une saison complète, c’est mérité, je suis content pour eux. »