Pour prendre les commandes du Napoli la saison prochaine, le président De Laurentiis aurait choisi de miser sur l’ancien Nantais Sérgio Conceição.

Malgré une belle deuxième partie de saison, le Napoli s’est écroulé au pire moment. Tenus en échec hier soir par l’Hellas Vérone (1-1), les coéquipiers de Victor Osimhen terminent finalement 5e de Serie A et ils devront se contenter de la Ligue Europa la saison prochaine. Un échec cuisant qui a précipité le licenciement de Gennaro Gattuso, officialisé hier soir par les dirigeants napolitains. Pas vraiment étonnant quand on connaît les tensions récentes entre l’ancien Milanais et le président Aurelio De Laurentiis.

Et à en croire les informations du Corriere dello Sport, le nom de son successeur serait déjà connu. Il s’agit du Portugais Sérgio Conceição, actuel coach du FC Porto et ancien du FC Nantes. D’après le média italien, son recrutement devrait même être officialisé plus tard dans la journée ou demain. De son côté, Gattuso est annoncé du côté de la Fiorentina et de la Juventus Turin. Cependant, la qualification de la Vieille Dame pour la Ligue des champions la saison prochaine pourrait sauver la tête d’Andrea Pirlo pour une saison supplémentaire. Affaire à suivre…