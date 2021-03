Raymond Domenech parle de Kylian Mbappé et ses 100 buts en Ligue 1. Suite à cette performance, il croit déjà que le champion du monde 2018 est déjà au niveau de Ronaldo et Messi.

« Mbappé, un record qui surprend ? Non ! S’il reste dans le championnat de France, il battra tous les records. Il a déjà battu toutes les marques à son âge. On ne le dit pas assez, mais on a un joueur qui a le niveau de Messi ou Cristiano Ronaldo. On l’oublie, on banalise ça. S’il était Brésilien, on en ferait une montagne. On en parlerait à longueur de journée, toujours dans le bon sens. Là, ce n’est pas le cas. Il a encore des défauts, il n’est pas toujours au top. Parfois, il veut trop en faire. Mais avec ses stats, il est déjà au sommet du football mondial. Il faut le répéter à chaque fois. Il joue trop pour les stats ? Messi et CR7, c’est pareil. Leurs stats font gagner leurs équipes. Des buts et des passes décisives, ça compte ! « , a lancé le consultant de la « Chaîne l’Equipe. »