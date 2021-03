Consultant pour « Canal+ », Mickaël Madar revient sur la victoire du Paris Saint-Germain hier soir 4 buts à 2 face à l’Olympique Lyonnais. Il parle aussi du titre a une explication pourquoi les autres clubs n’arrivent pas à rester en tête du championnat.

Il se confie auprès du « Parisien » et donne une explication vraiment très intéressante. « Les Parisiens ont fait jusqu’à la 60e ce qu’on aime voir chez eux. Ils ont mis beaucoup d’intensité, d’agressivité, du pressing, contre-pressing, des transitions rapides vers l’avant […] Lille garde-t-il encore des chances de battre le PSG ? Bien sur, Nantes l’a fait, d’autres l’ont fait. Mais le truc, c’est que Lille, Lyon et Monaco n’ont plus l’habitude d’être premiers ou de jouer le titre à quelques journées de la fin. Il faut être fort dans la tête. »