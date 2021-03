Accusé de violences sexuelles à l’encontre de plusieurs journalistes, Pierre Ménès est la cible d’une fronde massive sur les réseaux sociaux.

Hier soir, Canal+ diffusait le documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste », dans lequel Marie Portolano donnait la parole à ses consœurs pour dénoncer les violences sexistes que subissent les femmes dans le milieu du journalisme sportif. Un documentaire qui a fait beaucoup de bruit, et d’autant plus avec les révélations du site Les Jours. Le média explique notamment que deux scènes auraient été censurés pour protéger le chroniqueur star du Canal Football Club, Pierre Ménès. Dans l’un de ces deux passages, on voyait par exemple le journaliste embrasser de force Isabelle Moreau sur le plateau du CFC en 2011. Dans le second, il soulevait la jupe de la réalisatrice du documentaire, Marie Portolano, en marge d’un tournage.

Des gestes déplacés qui ont rapidement mis en rogne la communauté internet. Depuis ce matin le hashtag #PierreMenesOut est numéro un des tendances en France. De nombreux internautes réclament le licenciement de Pierre Ménès, tandis que d’autres ressortes d’anciennes frasques du journaliste. Comme la fois où il a embrassé de force la journaliste Francesca Antoniotti sur le plateau de Touche Pas A Mon Sport. Elle sera d’ailleurs invité dans Touche Pas A Mon Poste ce soir pour revenir sur l’événement.