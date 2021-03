C’était dans les tuyaux depuis plusieurs mois et c’est désormais officiel. Mohamed Simakan (20 ans) a signé avec le club allemand du RB Leipzig.

Ce lundi, le club de Bundesliga a publié un communiqué dans lequel il annonce l’arrivée prochaine, du défenseur central français en provenance du RC Strasbourg. Le Franco-Guinéen a paraphé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2026, en faveur de la formation entraînée par Julian Nagelsmann, deuxième de la Bundesliga à quatre points du Bayern Munich. Si rien est encore annoncé, le transfert devrait être estimé à près de 15 millions d’euros, ce qui devrait permettre au Racing de récupérer une jolie somme d’argent.

Il va terminer la saison avec le club alsacien avant de devenir le remplaçant de Dayot Upamecano qui rejoindra le Bayern Munich en fin de saison et voice ses premiers mots : « J’ai choisi le RB Leipzig car je crois que ce club est le meilleur choix possible pour ma carrière. Je pourrai continuer à progresser dans des conditions idéales, et chaque jour sera un défi. J’ai hâte de connaitre la Bundesliga, la ville de Leipzig, mes coéquipiers et les fans. J’ai discuté avec quelques joueurs du club avant de prendre ma décision, et ils ne m’en ont dit que du bien. Je veux m’intégrer le plus vite possible et aider le club à accomplir ses grands objectifs », a-t-il réagi sur le site officiel de sa future équipe. Mohamed Simakan hérite du numéro 2.