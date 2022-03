A la tête du sous-marin jaune de Villarreal, Unai Emery fait des miracles sur la scène européenne avec une Ligue Europa et un quart de finale de Ligue des Champions. Des performances qui ont attisé l’intérêt des Magpies de Newcastle.

« La sincérité est une valeur importante. Moi, en football, j’ai toujours été sincère. Je préfère dire les choses en face. Quand un club comme celui-là vient, moins important que Villarreal mais avec un projet de devenir grand, et me contacte, la première chose que je fais, c’est d’écouter. J’ai ensuite informé Fernando Roig (président de Villarreal, ndlr). Et j’ai été honnête lorsque la presse m’a interrogé. J’ai dit qu’un club comme Newcastle s’était manifesté, que j’avais écouté et pris ma décision. J’ai été sincère avec le club et la presse, puis j’ai pris la décision de rester en totale transparence. C’est terminé et je suis très heureux à Villarreal. Je crois que le club en est reconnaissant« , a reconnu Unai Emery.

Un refus bienvenu pour les deux écuries. Les Magpies ont confié leur destin à Eddie Howe pour le reste de la saison. Un pari réussi sachant que Newcastle est désormais quatorzième en Premier League à 9 points du premier relégable. Une situation assez similaire pour Unai Emery qui, malgré des résultats décevants en championnat, réalise des prouesses sur la scène européenne.