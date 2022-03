Vivement critiqué pour ses performances mitigés, Lionel Messi vit une période d’adaptation délicate. Des difficultés qui pourraient s’expliquer par le niveau « relevé » de la Ligue 1.

« Ce championnat a beaucoup progressé ces dernières années. Le PSG y a beaucoup contribué. Le club a sensiblement augmenté la visibilité de la Ligue 1 dans le monde. Aujourd’hui, c’est un championnat très compétitif, où n’importe quelle équipe est capable de te battre et de te faire mal. Je vois le championnat de France comme une compétition de plus en plus équilibrée, comme le football d’une manière générale« , a confié Lionel Messi pour le magazine du Paris Saint-Germain.

Des déclarations qui devraient plaire à ses nombreux détracteurs, eux mêmes ciblés par de vives critiques de la part de Sergio Agüero.