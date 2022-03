Embourbé dans une situation sportive plus que délicate, les Girondins de Bordeaux sont désormais emportés dans une tempête médiatique alors que Benoît Costil et Laurent Koscielny sont accusés de racisme. Le moment pour David Guion de sortir du silence.

« On a vécu une semaine difficile, tous ensemble, je pense que le club des Girondins est le club qui a fait jouer le plus d’étrangers cette année en Ligue 1. À aucun moment le racisme peut rentrer dans le vestiaire, il ne rentrera pas dans notre vestiaire, et il n’est pas rentré évidemment. J’ai vu les communiqués du club, des joueurs, des supporters. J’ai vu que l’objectif à tous et à Benoit également c’est le maintien. Moi c’est ce qui m’intéresse. Et aujourd’hui, je veux des actes forts sur le terrain, je veux des victoires« , a confié David Guion sur les antennes de France Bleu Gironde.