Rien ne va plus du côté d’Arsenal qui s’incline à domicile 1-0 face à l’équipe de Burnley. Dans le même temps, Leicester s’impose tranquillement face à Brighton.

Arsenal – Burnley 0-1 : les Gunners de Mikel Arteta ont craqué sur un corner des Clarets et un ballon détourné de la tête par Pierre-Emerick Aubameyang dans le but de Bernd Leno (73e). Arsenal occupe une inquiétante quinzième place avec 13 points. Avec 9 points, la formation de Sean Dyche quitte la zone rouge et remonte à la 17e place.

Leicester – Brighton 3-0 : buts de James Maddison (27e, 44e) et Jamie Vardy (41e). Les Foxes de Brendan Rodgers occupent la troisième place avec 24 points, à une longueur de Liverpool et Tottenham. Les Seagulls de Graham Potter sont seizièmes avec 10 points.