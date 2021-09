Malgré la déception de Mandanda, Sampaoli assume son choix de titulariser Pau Lopez et il estime qu’il y a une « concurrence saine » entre les gardiens.

Hier soir l’Olympique de Marseille est reparti de Monaco avec les trois points après un joli festival du jeune Bamba Dieng (2-0). Seule ombre au tableau, la situation de Steve Mandanda, laissé sur le banc par Jorge Sampaoli. Le vétéran de 36 ans aurait du mal à avaler la décision de son coach de titulariser Pau Lopez. Interrogé à ce sujet en conférence d’après-match, l’entraîneur de l’OM a justifié son choix :

« Pau Lopez était en phase de récupération de sa blessure. On l’a fait jouer pendant un match amical lors de la trêve pour le voir à l’œuvre. Au-delà de la difficulté que Steve est un emblème du club, j’essaye de faire en sorte que les joueurs aient le plus de temps de jeu possible et qu’il y ait une concurrence saine. Aujourd’hui j’ai choisi Pau ! »