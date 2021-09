Le FC Barcelone s’apprête à recevoir le Bayern Munich avec une attaque dépeuplé. Le dernier absent en date est Martin Braithwaite qui subira une opération dans les prochains jours.

Blessé au cartilage de son genou gauche, Martin Braithwaite va prochainement subir une intervention chirurgicale afin de régler ses problèmes physiques. Son absence est estimée à trois ou quatre mois même si cette dernière pourrait varier en fonction de la réussite ou non de l’opération à venir. Un nouveau coup dur pour Ronald Koeman, déjà démuni de plusieurs de ses options offensives. Ousmane Dembélé, Ansu Fati et Kun Agüero sont déjà aux abonnés absents. Seuls Luuk de Jong et Memphis Depay pourront se présenter face au Bayern Munich lors de la toute première journée de Ligue des Champions. Suffisant ? Difficile d’en être certain…