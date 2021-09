Mis à pied ce lundi, Vincent Bordot, entraîneur du Red Star, devrait laisser sa place à Habib Beye. Une belle promotion pour le consultant et commentateur arrivé cet été dans le staff du club de National.

La cinglante défaite subie par le Red Star sur la pelouse d’Annecy (6-0) lors de la dernière journée de National a fait des dégâts. Une quatrième défaite en six rencontres aura fait tomber l’entraîneur en place, Vincent Bordot. Arrivé en juin 2019, il avait pourtant été prolongé d’un an en mai dernier. Pour le remplacer, Habib Beye, accompagné de deux autres membres du staff, Faouzi Amzal et Randy Fondelot, devrait assurer l’intérim. Une remontée du Red Star au classement, actuellement 15ème, pourrait bien lancer la carrière d’entraîneur de l’actuel consultant et commentateur de Canal+.