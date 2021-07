Futur joueur des Tigres de Monterrey au Mexique, Florian Thauvin (28 ans) a quitté l’Olympique de Marseille libre la saison dernière. Malgré tout, le champion du monde 2018 aurait pu prolonger ou encore jouer dans un autre club européen.

La question que tout le monde se pose, c’est pourquoi avoir choisi l’Amérique centrale et le championnat mexicain ? Aujourd’hui, il donne des éléments de réponse. « En Europe, la mentalité au niveau des clubs, des supporters et des joueurs est très différente. Je ne me sentais pas bien dans mon club et dans ma vie, j’avais besoin de changement et j’en ai parlé avec ma femme. La vie à Marseille est bonne, mais il y a des choses que je ne pouvais plus faire comme aller à la pêche. Il y a beaucoup de pression. J’avais besoin d’un changement pour être plus tranquille avec ma femme et mon fils. »

Avant de conclure : « Nous parlions avec le Milan AC depuis septembre, j’ai reçu l’offre de Paolo Maldini en janvier, puis l’OM m’a fait une grosse proposition et j’ai eu aussi Lyon et l’Atletico Madrid. Ensuite, les Tigres sont arrivés et tout s’est décidé », a confié le nouveau joueur de Monterrey dans un entretien accordé à « Multimedios Deportes. »