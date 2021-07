D’après la presse espagnole, le frère et agent de Sergio Ramos est arrivé ce matin à Paris pour négocier le futur contrat du défenseur espagnol au PSG.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas donné de nouvelles concernant son avenir. Le défenseur central de 35 ans serait notamment dans le viseur du Paris Saint-Germain et des deux clubs de Manchester, City et United. Cependant, les Français semblent avoir une petite longueur d’avance dans le dossier. Comme le rapporte El Golazo de Gol ce jeudi, le frère et agent de Ramos, René, aurait pris l’avion pour la capitale française ce matin. Il devrait rencontrer Leonardo, le directeur sportif du PSG, dans les prochaines pour régler les derniers détails du contrat de son frère.

Le seul point noir des négociations reste la durée du contrat de l’ancien capitaine des Merengues. Il réclame deux ans de contrat tandis que le PSG préfèrerait lui offrir un an, plus une année supplémentaire en option. Affaire à suivre…