Découvrez l’envers du décor d’un club de basketball professionnel ! Du kiné Zlatan, au joueur avec Pierre Pelos, en passant par la communication, vivez au rythme de la JL Bourg Basket, en Jeep Elite. Le Crédit Agricole nous propose de vivre dans le club pour 3 jours riches en émotion.

Pour en savoir plus sur sport comme école de la vie et découvrir plein d’autres portraits de sportifs tous plus inspirants les uns que les autres : cliquer ici.

Pour découvrir toutes les vidéos du crédit agricole, rendez-vous sur leur chaine youtube en cliquant ici.

Voir tous les épisodes et l’ensemble de ce que fait Sport Comme École de la vie sur :Instagram.