Pour Javier Pastore, le meilleur joueur du moment est assurément le Parisien Kylian Mbappé.

Interviewé par nos confrères de Téléfoot ce week-end, l’ancien Parisien Javier Pastore en a profité pour donner le nom du meilleur joueur de la planète. Pour l’Argentin, il ne s’agit pas de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, mais bel et bien du jeune Kylian Mbappé. Stratosphérique cette année sous les couleurs du PSG, le Français a inscrit 35 buts et délivré 19 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues.

« C’est le meilleur joueur du monde aujourd’hui et il le montre à chaque match. On est derrière lui, on le regarde. Ce sont des joueurs que l’on a envie de regarder jouer tout le temps. À chaque match qu’il le joue, on est là pour le voir. »