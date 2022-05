Aux dernières nouvelles, la Fédération marocaine aurait pris la décision de renvoyer Vahid Halilhodzic du poste de sélectionneur.

Alors que Djamel Belmadi devrait bien rester sur le banc de l’Algérie, son homologue à la tête du Maroc, Vahid Halilhodzic, va faire ses valises plus tôt que prévu. D’après les informations du site Lion de l’Atlas, la Fédération marocaine de football a d’ores et déjà pris la décision de se séparer du Bosnien après sa prise de bec avec les deux stars de l’équipe, Hakim Ziyech (Chelsea) et Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam). Malgré la qualification pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, Vahid Halilhodzic sera ainsi limogé après une réunion avec Fouzi Lekjaa, le président de la FRMF.

Pour lui succéder, la Fédération aurait déjà quelques noms en tête dont celui d’André Villas-Boas. Libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille en cours de saison dernière, le Portugais aurait déjà été approché par les dirigeants marocains. Affaire à suivre…