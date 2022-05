Pour Denis Balbir, l’heure est à l’inquiétude à Marseille après la grosse défaite de dimanche dans l’Olympico.

Après la lourde défaite de l’Olympique de Marseille hier soir face à l’Olympique Lyonnais (0-3), les Phocéens n’ont plus vraiment le droit à l’erreur pour se qualifier en Ligue des champions la saison prochaine. Dans son édito du jour, Denis Balbir envisage même un scénario catastrophe où l’OM rate sa demi-finale retour de Ligue Europa Conférence et dégringole du podium de Ligue 1 dans les dernières journées.

« Après cette défaite, l’OM n’a plus que trois points d’avance sur Rennes avant un gros calendrier : déplacement à Lorient, puis au Roazhon Park et avant la réception de Strasbourg. Le match face aux Rennais à la 37e journée ressemble déjà une finale pour le podium. Le tournant de la saison en haut. En étant battu par Lyon, l’OM n’a plus de joker à brûler et je pense que le vainqueur de ce match ira en Ligue des Champions. Le perdant sera en revanche en danger. Dans cette course à la C1 où Nice n’a pas dit son dernier mot, il ne faut pas non plus occulter la belle remontée de l’AS Monaco. Le club princier pourrait bien coiffer tout le monde sur le poteau… Surtout dans l’éventualité d’un match nul entre Rennes et l’OM le 14 mai prochain. Les belles certitudes de l’OM ont été bien ébranlées par les deux défaites consécutives à Feyenoord (2-3) et contre Lyon (0-3). On pourrait bien revivre le scénario de 2018 où Marseille rate la couronne européenne et où le club tombe du podium sur la fin. Contre l’OL, on a encore vu un Jorge Sampaoli surexcité, sanctionné d’un carton jaune et en grande difficulté. Ce n’est jamais anodin. La nervosité est en train de gagner cette équipe. Ce qui me laisse quand même de l’espoir par rapport à 2018, c’est que l’OM me paraît plus solide qu’à l’époque. Surtout que certaines individualités comme Payet ou Gerson sont en forme. »