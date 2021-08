Le président de la Fédération française estime que le transfert de Lionel Messi au PSG donnera aussi un coup de pouce aux autres clubs de Ligue 1.

Interviewé par L’Equipe cette semaine, Noël Le Graët, a donné son avis sur l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Le patron de la FFF est très satisfait de voir le meilleur joueur du monde en Ligue 1 et se réjouit déjà de l’impact économique de son arrivée dans la capitale.

« Il me paraissait naturel de lui téléphoner (Nasser al-Khelaïfi, ndlr). C’est bien pour le PSG, mais pas uniquement pour lui. C’est quand même le meilleur joueur du monde qui vient en France, c’est satisfaisant pour nous tous. C’est un acte fort. Nasser m’a dit qu’il était très content que je l’appelle. Et qu’il souhaite que j’aille au Parc des Princes un peu plus souvent. Généralement, je ne suis pas à Paris les week-ends (il rentre à Guingamp) mais j’irai, je ferai quelques efforts ! J’ai envie de croire à la ‘théorie du ruissellement’, comme sur les appels d’offres concernant les droits internationaux de la Ligue 1. Et si les stades restent ouverts au public cette saison – je touche du bois -, le PSG a l’assurance de jouer à guichets fermés pour tous ses matches. »