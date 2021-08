Lionel Messi au Paris Saint-Germain ça semble de plus en plus réalisable. En plus d’un très gros salaire, l’Argentin pourrait gagner encore un peu plus et continuer le développement de son image.

Frank Hocquemiller, agent d’image et créateur de VIP Consulting estime qu’il va compenser grâce au rayonnement de Paris et que ce transfert serait absolument parfait pour son image. “Disons que Messi est moins “fashion” et “show-off”, plus discret et sage, mais, comme Ronaldo, ou Beckham et Henry, Messi fait partie des rares sportifs qui ont gagné plus d’argent en image qu’en salaire. Le salaire qu’il perdra, il le rattrapera en image. Paris rayonne davantage dans le monde que Barcelone. Il va garder ses contrats et s’en créera d’autres.” Observe le spécialiste dans « l’Equipe. »