Défenseur central de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi est revenu sur le match et la victoire hier soir 3 buts à 2 à Montpellier. Il évoque aussi l’histoire des jets de projectiles et en veut aux fans du MHSC.

En conférence de presse le défenseur argentin a été très clair sur le sujet et espère que des sanctions seront prises contre les supporters qui ont été auteur de ce geste. « Oui j’étais fâché car l’un de mes coéquipiers a reçu une bouteille. Il était en sang. Et j’étais en colère contre le public parce que ce projectile est venu de la tribune et on ne peut pas permettre ces choses-là, j’espère qu’il y aura une sanction. Valentin (Rongier) avait une coupure et du sang. Cela ne m’a pas plu. » A expliqué l’ancien de Boca Juniors.