Après avoir fait ses adieux au FC Barcelone ce dimanche après-midi, Lionel Messi va très certainement se lacer un nouveau défi et signer avec le Paris Saint. Mais attention, les socios du Barça ne l’entendent pas de cette oreille.

Fous de rage, les Catalans ont pris la décision de déposer une plainte afin de faire capoter le transfert de l’Argentin en France. Il y a quelques heures, ils ont mandaté un avocat du nom de Juan Branco et ce dernier plaide le non respect du faire play financier afin de faire capoter cette arrivée. Voici le communiqué de l’avocat.

« Au nom des socios du FC Barcelone, mon cabinet d’avocats a préparé une plainte auprès de la Commission européenne et des demandes de suspension provisoire devant les tribunaux civils et administratifs en France pour empêcher le Paris-Saint Germain de signer Lionel Messi. Les ratios du PSG en matière de fair-play financier sont plus mauvais que ceux du FC Barcelone. En 2019-2020, le ratio salaires/recettes du PSG était de 99%, tandis que celui du FC Barcelone était de 54%. Entre-temps, l’écart s’est creusé. Il est inconcevable que le ‘fair-play financier’ serve à aggraver la dérive du football-business, l’instrumentalisation du football par des puissances souveraines, et la distorsion des compétitions, » peut-on lire dans un communiqué publié par l’avocat Juan Branco. Voir si cela va changer réellement quelque chose…