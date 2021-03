Le PSG a été battu à domicile par le FC Nantes (1-2). Mais en conférence de presse, Mauricio Pochettino est revenu sur le drame familial vécu pendant le match par Angel Di Maria, dont la famille a été séquestrée.

« On a bien démarré le match, on a fait la différence. Après l’égalisation, le match est devenu plus ouvert, on a souffert, on a eu du mal. On n’a pas été suffisamment costauds. (…) Il y a des situations extra-sportives dont vous avez connaissance, qui vont au-delà du football, il faut tenir compte de tout cela, a mis en avant le technicien argentin en conférence de presse. Ce n’est pas une excuse mais ça a amené une baisse d’énergie. On a parlé aux joueurs d’autres choses (que de football). »