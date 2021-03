Lors de la rencontre PSG – Nantes, conclue par la surprenante victoire des Canaris au Parc des Princes (1-2), Angel Di maria a été raccompagné dans le vestiaire par Mauricio Pochettino. Le joueur argentin venait d’être victime d’un home-jacking à son domicile, en présence de sa famille.

La séquence a été abondamment commentée en direct sur Canal+ : Leonardo a interpellé Mauricio Pochettino en plein match. Quelques instants plus tard, l’entraîneur argentin remplace Angel Di Maria. On en ne voit pas sur le moment la relation entre ces deux événements. Di Maria revient de blessure et venait de prendre un coup en match. Rien de surprenant à ce qu’il sorte. Mais l’image devient plus étrange quand l’entraîneur quitte le bord de la pelouse pour accompagner le joueur dans les vestiaires, où l’attend manifestement le directeur sportif, qui a quitté la tribune.

L’hypothèse d’une drame familial ayant frappé Angel Di Maria a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Certains journalistes présents au Parc ont aperçu le joueur en pleurs dans les couloirs du Parc des Princes. Leonardo a confirmé le scénario quelques minutes plus tard : un cambriolage a eu lieu au domicile du joueur pendant le match et la famille d’Angel Di Maria a été séquestrée par les voleurs durant ce home-jacking.

Les cambriolages de joueurs de football pendant qu’ils jouent un match sont monnaie courante. Une irruption avec séquestration de la famille est beaucoup plus rare.