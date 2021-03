Le CANAL FOOTBALL CLUB diffusait ce dimanche une interview exclusive du coach argentin du Paris Saint Germain, Mauricio POCHETTINO. Il revient sur la qualification en Ligue des Champions face à Barcelone, nous parle du dossier prolongation de Mbappé, et commente les mots élogieux prononcés par Marcelo BIELSA à son encontre la semaine passée dans le CFC.

Cette fois ci, on ne parlera plus de la remontada?

« C’est arrivé, ce club l’a vécu. C’est quelque chose qui peut laisser des marques. Ce type de confrontations s’écrit sur de nouvelles pages. Avoir éliminé Barcelone qui a été en quarts de finale pendant treize ou quatorze ans d’affilée, c’est un accomplissement énorme pour l’équipe et le club. Je crois que l’équipe et les joueurs auraient mérité plus d’éloges après le match que ce qu’ils ont reçus. »

Il y a eu beaucoup de peur en première période ?

« Nous étions comme paralysés, mais ce sont des choses qui arrivent. Nous devons apprendre de ça. Je remercie un joueur qui m’a dit : ‘nous n’avons pas besoin de gagner 4-1 à nouveau, nous devons gagner 1-0 ou 2-1 pour qu’on ne reparle pas de ce type de choses’. »

Quel a été votre discours à la mi-temps ?

« Il y a forcément de l’émotion, parce que tout le monde a le coeur qui bat à 180 pulsations minute. Ils peuvent se tromper car ils n’ont pas le recul. Il est nécessaire, pas seulement de corriger certaines situations, mais aussi de leur transmettre cet état d’esprit. Etre un peu plus agressifs, provoquer plus, ressortir cette agressivité. »

Le dossier chaud de Paris c’est de prolonger Mbappé. Vous tentez de le convaincre ?

« Quel entraineur ne voudrait pas de Kylian dans son équipe ? Ce que les joueurs apprécient le plus, c’est l’authenticité. Etablir une relation vraie, pas fictive. (…) Tous les joueurs, et dans ce cas Kylian, qui ont pour plan de prolonger avec notre équipe doivent nous voir comme un staff technique qui est comme ça, qui l’a toujours été, et qui va continuer à l’être. »

La semaine dernière nous avons interrogé Marcelo Bielsa. Il a eu des mots très élogieux à votre égard…

« Ses propos sont émouvants. C’est vraiment une grande personne. Je l’aime aussi beaucoup. Ca me donne plus de responsabilité pour le futur, c’est ce que je ressens. »