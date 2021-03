L’Italien Alessandro Florenzi pourrait rapidement être acheté définitivement par le Paris Saint-Germain.

Alors que les rumeurs autour de l’arrivée de Lionel Messi la saison prochaine vont toujours de bon train, le Paris Saint-Germain aurait déjà fixé le nom de sa première recrue de l’été. En effet, le média italien Tuttosport explique que le club de la capitale aurait la ferme intention de recruter définitivement le défenseur latéral Alessandro Florenzi, actuellement prêté par l’AS Roma. Le joueur semble s’être parfaitement intégré dans son nouvel effectif et Leonardo a déjà engagé les démarches pour lever l’option d’achat d’un montant de 9 millions d’euros.

Florenzi se sent bien au PSG et il a récemment affirmé qu’il voulait s’installer durablement dans la capitale et sous le maillot parisien. Tous les feux sont donc au vert et le joueur ne devrait pas tarder à signer un contrat de longue durée avec la formation parisienne.