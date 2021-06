Pour pallier le départ de Rudi Garcia, qui a quitté le club libre après avoir manqué l’objectif Ligue des Champions, l’OL a trouvé son nouvel homme fort en signant Peter Bosz. Dans Top of the Foot, sur RMC, le Néerlandais en a surpris plus d’un en affirmant n’avoir été contacté que la semaine dernière par le board lyonnais !

L’Olympique Lyonnais a vite rebondi après l’échec Christophe Galtier en signant Peter Bosz (57 ans). Le Néerlandais est l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen et connaît bien l’OL, club qu’il a battu en Ligue Europa en 2017 avec l’Ajax Amsterdam. Présent dans Top of the Foot pour une toute première interview, le Néerlandais a fait des déclarations étonnantes en admettant qu’il était en contact avec la direction lyonnaise depuis la semaine dernière : « L’OL m’a appelé il y a une semaine. J’ai parlé avec Juninho, avec le président Aulas et Vincent Ponsot. C’est encore trop tôt pour dire quelque chose sur les objectifs ou sur les priorités dans l’effectif. Ça fait une semaine qu’on est en contact. On discute de tout ce qui est important pour bien commencer à Lyon. »

Un délai très court qui indique que l’Olympique Lyonnais avait vraisemblablement d’autres priorités en tête concernant son poste d’entraîneur et notamment Christophe Galtier. Le technicien du LOSC a remballé les approches lyonnaises de Jean-Michel Aulas pour privilégier un autre point de chute. L’ancien stéphanois était sans doute la piste prioritaire du propriétaire rhodanien au détriment des envies de Juninho de signer rapidement Roberto De Zerbi, anciennement à Sassuolo et désormais au Shakhtar Donestk. Suite à ce refus, Jean-Michel Aulas a dû retourner sa veste et se tourner vers son directeur sportif qui s’est lancé vers un choix audacieux en la personne de Peter Bosz. Un choix par défaut donc pour l’OL qui avait d’autres cibles en tête. En espérant que cela ne déstabilise pas la bonne harmonie au sein de l’institution lyonnaise.