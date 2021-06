Libre de tout contrat depuis son départ de l’OM, Valère Germain est revenu sur sa fin d’aventure en dents de scie du côté de Marseille.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille cet été, Valère Germain ne prolongera pas son bail avec le club phocéen. Déçu de sa fin de parcours à l’OM, l’ancien Monégasque espère rebondir rapidement à l’étranger ou dans un autre club de Ligue 1. Le buteur de 31 ans s’est confié ce vendredi dans un entretien accordé à La République du Centre.

« Avec le coach, on a beaucoup discuté et, à l’entraînement, tout se passait bien avec le groupe. Il m’a même fait quelques compliments ! Quant à mon manque de temps de jeu, le staff technique a fait des choix qu’il faut respecter, j’ai été déçu car j’aurais préféré que mon aventure avec l’OM se termine différemment, mais je ne voulais pas faire d’histoire. Je lis beaucoup de fausses informations sur internet. Pour l’instant, je n’ai reçu aucune offre concrète que ce soit de la part de Montpellier ou d’un autre club. (…) À ce stade de ma carrière, j’aimerais vivre une expérience à l’étranger pour apprendre, avec ma famille, une nouvelle langue et une autre culture… Une nouvelle aventure en L1 ? si une opportunité intéressante se présente… »