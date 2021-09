Présent en conférence de presse avant sa confrontation avec le Chelsea de Thomas Tuchel, Pep Guardiola a eu des mots forts concernant les manques de son effectif. Une absence de véritable buteur qui fait tâche.

Interrogé en conférence de presse sur son effectif et sur l’importance d’un buteur. Un élément qui manque cruellement à Pep Guardiola du côté de Manchester City : « Un buteur est un buteur et nous n’avons pas cette arme, mais d’autres équipes comme Chelsea, United ou Tottenham en ont. Nous n’avons pas de joueur qui marque 25 buts en championnat par saison donc on doit le faire en équipe. C’est ce qu’on va essayer cette saison. »

Et pourtant, les Citizens ont tenté cet été avec Harry Kane et Erling Haaland, deux dossiers chauds du mercato que Manchester City n’a pas pu finaliser. Des complications dû à la complexité de ce marché : « Ce sont les joueurs les plus difficiles à acheter . Nous avons eu le plaisir d’avoir Sergio pendant de nombreuses années. Malheureusement, depuis un an et demi, il s’est blessé et n’a pas pu jouer beaucoup. Nous avons réussi à survivre sans lui, dans le bon sens. Grâce à notre façon de jouer . Alors maintenant, nous n’avons que deux options : se plaindre ou dire que nous avons des joueurs exceptionnels. »