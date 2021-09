Thomas Tuchel insiste pour avoir un renfort défensif de qualité. Si les Blues ont oublié l’idée Jules Koundé c’est désormais le nom de Matthis De Ligt qui résonnent à Londres. Une offre de 120M€ est en préparation.

Suite aux mystérieux discours de Mino Raiola, Matthijs De Ligt est devenu la cible prioritaire de Chelsea pour renforcer sa défense. Un souhait tout particulier de Thomas Tuchel. Très proche de récupérer Jules Koundé cet été, l’idée a été abandonnée par les Blues qui n’ont pas su s’entendre avec le FC Séville. Pas titulaire indiscutable à la Juventus Turin sous les ordres de Massimiliano Allegri, la situation du Néerlandais est complexe. En grands besoins de liquidités, la Vieille Dame serait forcée de le céder si une offre conséquente arrive sur la table. De plus, la stature du club turinois n’est plus la même que par le passé et un départ ne gênerait pas le solide défenseur central. Selon la presse anglaise, Chelsea serait prêt à débourser 120 millions d’euros afin de s’adjuger ses services ce qui ferait de lui le défenseur le plus cher de l’histoire.