Etincelant la saison dernière avec l’AS Roma, Jordan Veretout reste un élément fort de la formation romaine même avec l’arrivée de José Mourinho à la tête du club. Une cohabitation idyllique pour le Français qui souhaite offrir une belle victoire à son coach.

Ce weekend, la Serie A s’apprête à faire parler la poudre dans la capitale avec un derby très attendu entre la Lazio (7ème) et l’AS Roma (4ème) ce dimanche à 18h. Un duel de coachs entre Maurizio Sarri et José Mourinho. Le Portugais fait un excellent travail avec les Giallorossi de retour sur le devant de la scène en Italie. Homme important du dispositif romain, Jordan Veretout était présent dans un entretien diffusé par Téléfoot dans lequel il revient sur le match important à venir ainsi que sur ses débuts en Bleus.

« C’est un derby, ça va être chaud ! C’est vraiment un beau derby. Donc on va tout donner, on va essayer de remporter ce derby aussi pour le coach. […] Mon premier match avec l’Équipe de France ! C’est quelque chose de fort, ça a été quelque chose de fort. D’y être c’est très bien, mais d’y rester c’est plus dur. Quand tu y es une fois, t’as envie d’y retourner le plus possible. »