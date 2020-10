Annoncé un temps du côté du Real Madrid, Paul Pogba a fait quelques révélations sur son avenir ce jeudi en conférence de presse.

Présent en conférence de presse ce jeudi, au lendemain de la victoire 7-1 des Bleus face à l’Ukraine, Paul Pogba en a profité pour revenir sur sa situation avec Manchester United. Il assure être concentré à 100% avec les Red Devils, même si les propositions du Real Madrid ne le laissent pas insensible.

« Je suis à Manchester, ça a beaucoup parlé, moi non. J’ai entendu beaucoup de bruit, avec de nombreux clubs censé m’accueillir. Je me bats pour ramener le club au plus haut niveau, ce n’est pas facile, mais on se bat. En tant que joueur de foot, on passe tous par ces moments-là. Manchester mérite d’être au top, de gagner des titres, la Premier League, c’est notre objectif. Je n’ai pas parlé de renouvellement de contrat, pour l’instant je suis en Angleterre et je pense revenir au meilleur de ma forme. On a parlé de Madrid, jouer au Real, comme tous les footballeurs, c’est un rêve oui. Mais aujourd’hui, mon actualité, c’est Manchester United. »