Romain Grosjean a été victime d’un terrible accident en Formule 1 le week-end dernier. Resté 30 secondes bloqué dans le feu, le pilote de chez Haas s’en est miraculeusement sorti, avec des blessures moindres. Sa femme, Marion, a réagi à ces terribles images sur son compte Twitter et lui a passé un message sur Instagram.

« Évidemment, je n’ai pas dormi cette nuit. Et pour être honnête, je ne sais pas trop quoi vous écrire. Je sais juste que c’est bien de le faire. Ça m’a toujours aidée. Enfin… Ce matin, je ne vais pas vous mentir, les mots ne viennent pas facilement. Ça va le faire rire, lui qui sait combien je suis bavarde. Lui auquel j’ai toujours tant écrit, justement« , lui a-t-elle d’abord écrit, avant de se refaire le film. « Et puis je ne savais pas quoi poster comme photo, non plus. Quelle image garder d’hier? Celle des flammes? La sienne, tenu à bout de bras par ses sauveurs? La carcasse de sa voiture?J’ai mis celle-là un peu bêtement. Parce qu’on porte tous les deux le même teeshirt de son titre de GP2. Celui dans lequel je dors encore parfois. J’aurais préféré qu’il soit frappé du mot « super-héros » plutôt que « champion », mais s’il le faut, on en fera faire un sur-mesure. Pour les enfants, parce que c’est comme çaqu’on a expliqué l’inexpliquable.«

Pour expliquer ce drame qui se passait à ses enfants, Marion a du trouver les bons mots. « J’ai évoqué le « bouclier d’amour » qui l’avait protégé, lui. Aujourd’hui il faudra trouver d’autres formules, inventer d’autres phrases sensées, pour exprimer les sentiments. On les trouvera ensemble.

Les formules de gratitude, pour les hommes de la voiture médicale. Les formules d’amitié, pour Jean Todt et son humanité sans faille. Les formules de remerciements pour vous tous, qui avez manifesté votre soutien, votre affection, votre bienveillance qui nous sont si précieux. »

Je vous embrasse. »