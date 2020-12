Les Spurs occupent actuellement la deuxième place en Premier League et la première de leur groupe en Europa Ligue. Tottenham tourne bien et parait plutôt solide. Assez pour aller chercher un titre ? Harry Kane y croit.

José Mourinho a-t-il retrouvé son aura ? Son discours semblait ne plus passer, inadapté au football moderne depuis son départ de Chelsea en 2015. Mais la donne a peut-être changé. Auteur d’un excellent début de saison, Tottenham occupe actuellement la deuxième place au classement en Premier League et la première de son groupe en Europa Ligue. Un joli bilan, tout comme l’équipe qu’il a bâti.

La patte Mourinho à l’honneur

Une défense solide, puis balancez le ballon en attaque, ils se débrouilleront ? C’est un poil plus complexe que ça. Meilleure défense du championnat, les Spurs ont aussi la deuxième meilleure attaque. L’ajout de Gareth Bale est évidemment un plus, mais c’est bien le duo Kane-Son qui fait tourner la machine. D’ailleurs à 27 ans, l’Anglais semble être totalement épanoui. 13 buts et 8 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondus, Harry Kane est en forme. Récemment interviewé par Spurs TV, il a affiché les grandes ambitions qui le nourrissaient avec le technicien portugais.

« Bien évidemment, José est un gagnant à tous les niveaux, il est arrivé ici avec une vraie aura et il veut gagner tous les trophées. Il commence à installer cette confiance au sein de l’équipe, c’est un super homme, avec une grande expérience. Nous avons une excellente relation depuis son arrivée. » Mourinho et Kane, vont-ils réussir à apporter un titre à Tottenham ?

Rappelons que José Mourinho a été deux fois champion du Portugal avec le FC Porto (2003 et 2004), trois fois champion d’Angleterre avec Chelsea (2005, 2006 et 2015), deux fois champion d’Italie avec l’Inter (2009 et 2010) et une fois champion d’Espagne avec le Real Madrid (2012). Depuis, il s’est un peu perdu à Manchester United. Mais pourquoi pas…