Ancien entraîneur du Milan AC, Arrigo Sacchi n’aime pas du tout le Paris Saint-Germain depuis son rachat par le Qatar.

Dans un entretien accordé à Eurosport, l’Italien défonce le club de la capitale. « Je ne regarde pas beaucoup le PSG car cela ne me plaît pas. J’ai vu 30 minutes du match face à l’Istanbul Basaksehir (2-0) et j’ai changé. C’est une équipe qui n’est pas basée sur l’harmonie et la beauté. C’est une équipe qui se repose sur les individualités et la force économique. C’est un groupe, pas une équipe. Une équipe, c’est quand 11 joueurs parviennent à intérioriser des choses. Cela va au-delà de la tactique et la technique. C’est quand les réponses deviennent automatiques des entraînements aux matchs », a lancé le Transalpin sur Eurosport.