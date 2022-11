C’est officiel, Pascal Garibian quittera bien la direction de la DTA.

Sans surprise, le président de la FFF Noël Le Graët a confirmé ce jeudi le départ de Pascal Garibian de son poste de directeur technique de l’arbitrage (DTA).

« On va vers un changement de stratégie dans l’arbitrage. Je recevrai Pascal (Garibian) rapidement. Il est plus que probable qu’il y aura un changement, mais ça ne veut pas dire que tous les clubs vont gagner leurs matchs », a indiqué le dirigeant tricolore dans des propos repris par L’Equipe. « On ne peut pas nier qu’il y a certains pros qui ne veulent plus de lui. Mais il faut respecter son contrat de travail. Je dois le recevoir et voir avec lui l’avenir. Je lui dirai : ‘Pascal, on va arrêter’. Maintenant, comment on fait ? En principe, on recevra quelques candidats. Depuis que l’on imagine que Garibian s’en va, il y a quand même quelques-uns… L’ensemble du comex, où il y a des pros, verra les quatre ou cinq possibles et choisira celui qu’il sent le mieux, dans les délais les plus courts », annoncé Le Graët à l’issue du comex de l’instance du football français.