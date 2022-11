Pour faire prendre conscience de la situation au Qatar, Amnesty International a créé une fausse cagnotte participative.

Consterné par les conditions de travail déplorables des ouvriers au Qatar, Amnesty International a trouvé un moyen original d’interpeller la FIFA à 10 jours du début de la Coupe du monde. L’ONG a lancé une fausse cagnotte visant à aider la FIFA à créer un fonds d’indemnisation pour les travailleurs au Qatar. Mais en cliquant sur le lien pour participer au projet, un message apparaît : « la seule organisation qui doit mettre cet argent sur la table, c’est la FIFA (…) Ce n’est pas à vous de payer ».

Amnesty International, qui avait déjà interpellé l’équipe de France, a aussi annoncé vouloir « faire pression sur la Fédération française de football ». « Les réformes du droit du travail affichées par le Qatar ces dernières années sont de la poudre aux yeux. Les travailleuses et travailleurs migrants continuent de vivre et de travailler dans des conditions indignes. Les fédérations nationales de football et la FIFA doivent réagir ! La FFF n’a toujours pas rendu publics les résultats de son enquête menée au Qatar (…) À ce jour, nous ne savons toujours pas ce qui a été concrètement mis en œuvre par la FFF pour faire pression sur la FIFA dans le but d’obtenir la création d’un fonds d’indemnisation pour les travailleurs migrants. La FIFA doit payer et pour ce faire, la FFF doit maintenir la pression », peut-on lire sur le communiqué de l’organisation.