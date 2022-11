Technique n°1 : « plus tu schlingues, plus t’as de chances de gagner »

Ne pas prendre de douche pour avoir la pire odeur possible au moment fatidique ? Non ce n’est pas l’idée d’un ado de 14 piges en pleine crise identitaire mais bien celle Matt Lindland. Ancien combattant MMA et lutteur gréco-romain, Lindland est un fighter de renom : médaillé d’argent de lutte aux JO et un palmarès de 20 victoires pour 5 défaites, c’est propre. « Propre » n’est pourtant pas le premier mot qui nous vient à l’esprit quand on parle de lui. En effet, ce gros cochon était le détenteur d’une technique ancestrale peu hygiénique : puer au max pendant le combat. La recette ? Ne pas prendre de douche pendant une semaine d’entraînements ultra-intensifs histoire d’humer un doux mélange de transpiration et d’on ne sait quel autre fluide corporel au moment du fight. C’est Madame qui devait être contente à la maison. Cette jolie potée, c’est Quinton Jackson Rampage qui y a eu le droit. Matché contre Lindland en 2006, Rampage déclara après le match : « Mec c’était comme se battre avec un énorme putois, il faut vraiment que tu prenne un douche ! ». Sympa la réputation du mec.

Technique n°2 : « Et si on broyait des bijoux de famille aujourd’hui ? » Brésil, 1997. Gary Goodgrige est matché contre Pedro Octavio dans une compétition de MMA à mains nues dans laquelle (presque) tous les coups sont permis. Fallait pas le dire deux fois au bon Gary ça. Dans un combat ultra violent où Octavio envoie des coups de boule « Zidanesques » dans la dentition de Goodrige, les deux hommes de plus de 110 kilos tentent de brutaliser leur adversaire avec n’importe quelle technique. Vient un moment où le Brésilien Octavio se retrouve au sol sur Gary afin de le mitrailler de coups de crânes. Bien embourbé, l’Américain tente le tout pour le tout : il glisse ses orteils dans le slips de son adversaire afin de lui malaxer les bijoux. Pendant deux minutes, le Brésilien aura donc le droit à un drôle de petit massage. Malheureusement pour Gary, cette brutalisation de l’organe masculin de son adversaire ne suffira pas et il s’inclinera après plus d’un quart d’heure de combat par TKO. Si vous avez un combat de prévu dans les prochains jours, pensez à vos coques messieurs.