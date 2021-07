Patrice Evra a dénoncé les comportements racistes après la défaite de l’Angleterre à l’Euro.

« Nous savons tous que nous devons changer et c’est pourquoi l’éducation est essentielle, a indiqué Patrice Évra. Je veux que les clubs s’investissent dans l’éducation, aillent à la rencontre du public, que les joueurs puissent parler à un groupe de supporters pour leur décrire ce qu’ils ressentent quand ils subissent des insultes sur leur couleur de peau. »

Et d’ajouter : « Ne me dites pas que les clubs, la FIFA ou l’UEFA ne peuvent pas faire ça. Il faut plus de réunions avec les supporters pour qu’ils comprennent ce qu’un joueur noir ressent quand il entend des cris de singe au moment de recevoir la balle. »