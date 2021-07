Arrivé à Paris ce jeudi matin, Georginio Wijnaldum est aujourd’hui une nouvelle star du Paris Saint-Germain. Le capitaine de la sélection néerlandaise a livré ses premières impressions.

Arrivé libre au PSG en provenance des Reds de Liverpool, Georginio Wijnaldum se confie et assure qu’il est très motivé par cette nouvelle aventure. « J’étais en fin de contrat, et plusieurs clubs m’ont contactés. Quand Paris est venu à ma rencontre, tout s’est très bien passé, et j’ai eu rapidement envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino m’avait déjà approché à l’époque, pour me faire signer à Tottenham, j’avais donc déjà beaucoup échangé avec lui. Tout le club m’a fait sentir qu’il me voulait vraiment, ça a beaucoup joué dans ma décision.”

Avant de poursuivre et évoquer d’autres points :

Son état d’esprit et sa rage de vaincre

Wijnaldum : “J’ai montré dans les clubs par lesquels je suis passé que je suis un joueur qui veut gagner. J’ai cette mentalité de toujours vouloir faire mieux, apprendre de mes coéquipiers et de mes entraîneurs. Je vais essayer d’apporter cette mentalité à l’équipe, et m’intégrer le plus vite possible à l’effectif.”

Le Parc des Princes

Wijnaldum : “Je suis très impatient de découvrir le Parc des Princes en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Quand j’ai joué ici en Champions League avec Liverpool, j’avais été très impressionné. Je me souviens de supporters qui ne lâchent rien, qui soutiennent leur équipe pendant 90 minutes, Paris avait gagné 2-1 cette rencontre, et les supporters avaient eu un grand rôle dans ce match.”

Le projet du PSG

Wijnaldum : “Gagner des titres est très importants, c’est ce que nous voulons tous accomplir en tant que footballeur. Et Paris veut gagner, c’est un club qui a beaucoup progressé au fil des années, qui a disputé une finale de Champions League, qui a atteint aussi le dernier carré la saison dernière. Je pense que le projet est beau, et nous construisons une équipe pour remplir ces objectifs.”