Membre de l’équipe de France de Water- Polo et plusieurs fois désignée meilleure joueuse en France et en Espagne, Louise Guillet nous a ouvert ses portes au Crédit Agricole pour faire découvrir son quotidien et sa préparation au tournoi pré olympique. On y découvre ainsi Louise Guillet, de sa préparation à sa reconversion professionnelle jusqu’à ses entraînements pré-olympiques. La joueuse répond aussi aux questions sur le Water-polo. « Je conseille aux jeunes de venir essayer c’est un sport ludique qui est collectif », assure-t-elle. Plongeons dans son quotidien pour 3 jours de découverte !

